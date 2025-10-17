Η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κάνει μία επική ανατροπή από το -13 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και να κερδίζει ένα σπουδαίο διπλό.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 και ανέβηκε στον βαθμολογικό πίνακα.
Η Dubai BC συνέχισε με δεύτερη νίκη στη «Coca Cola Arena», αυτήν τη φορά απέναντι στην Μπαρτσελόνα (83-78), ολοκληρώνοντας με 2/2 τη δική της «διαβολοβδομάδα». Τέλος, η Ολίμπια Μιλάνο πέρασε από το Κάουνας με 89-78 επί της Ζάλγκιρις, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη μετά από τρεις σερί ήττες.
Η βαθμολογία:
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
- Παρί 3-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Ολυμπιακός 3-2
- Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Ντουμπάι 3-2
- Μονακό 2-2
- Βαλένθια 2-2
- Αναντολού Εφές 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Παρτίζαν 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Αρμάνι Μιλάνο 2-3
- Φενέρμπαχτσε 2-3
- Μακάμπι 1-4
- Βιλερμπάν 1-3
- Μπασκόνια 0-4
Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 16/10
- Dubai BC-Μπαρτσελόνα 83-78
- Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο 89-78
- Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν 88-73
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 94-95
Παρασκευή 17/10
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης
- 20:30 Μονακό-Βαλένθια
- 20:30 Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός
- 21:00 Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια
- 21:45 Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Μπασκόνια-Παρτιζάν