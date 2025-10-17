Η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κάνει μία επική ανατροπή από το -13 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και να κερδίζει ένα σπουδαίο διπλό.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 και ανέβηκε στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Dubai BC συνέχισε με δεύτερη νίκη στη «Coca Cola Arena», αυτήν τη φορά απέναντι στην Μπαρτσελόνα (83-78), ολοκληρώνοντας με 2/2 τη δική της «διαβολοβδομάδα». Τέλος, η Ολίμπια Μιλάνο πέρασε από το Κάουνας με 89-78 επί της Ζάλγκιρις, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη μετά από τρεις σερί ήττες.

Η βαθμολογία:

Ρεάλ Μαδρίτης 3-1

Παρί 3-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Παναθηναϊκός 3-1

Ολυμπιακός 3-2

Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Ντουμπάι 3-2

Μονακό 2-2

Βαλένθια 2-2

Αναντολού Εφές 2-2

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Παρτίζαν 2-2

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Αρμάνι Μιλάνο 2-3

Φενέρμπαχτσε 2-3

Μακάμπι 1-4

Βιλερμπάν 1-3

Μπασκόνια 0-4

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 16/10

Dubai BC-Μπαρτσελόνα 83-78

Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο 89-78

Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν 88-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17/10