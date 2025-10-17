Η πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κάνει μία επική ανατροπή από το -13 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και να κερδίζει ένα σπουδαίο διπλό.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 88-73 και ανέβηκε στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Dubai BC συνέχισε με δεύτερη νίκη στη «Coca Cola Arena», αυτήν τη φορά απέναντι στην Μπαρτσελόνα (83-78), ολοκληρώνοντας με 2/2 τη δική της «διαβολοβδομάδα». Τέλος, η Ολίμπια Μιλάνο πέρασε από το Κάουνας με 89-78 επί της Ζάλγκιρις, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη μετά από τρεις σερί ήττες.

Η βαθμολογία:

  • Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
  • Παρί 3-1
  • Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
  • Παναθηναϊκός 3-1
  • Ολυμπιακός 3-2
  • Ζάλγκιρις Κάουνας 3-2
  • Μπαρτσελόνα 3-2
  • Ντουμπάι 3-2
  • Μονακό 2-2
  • Βαλένθια 2-2
  • Αναντολού Εφές 2-2
  • Ερυθρός Αστέρας 2-2
  • Βίρτους Μπολόνια 2-2
  • Παρτίζαν 2-2
  • Μπάγερν Μονάχου 2-3
  • Αρμάνι Μιλάνο 2-3
  • Φενέρμπαχτσε 2-3
  • Μακάμπι 1-4
  • Βιλερμπάν 1-3
  • Μπασκόνια 0-4

Το πανόραμα της 5ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 16/10

  • Dubai BC-Μπαρτσελόνα 83-78
  • Ζαλγκίρις-Αρμάνι Μιλάνο 89-78
  • Φενέρμπαχτσε-Μπάγερν 88-73
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17/10

  • 20:00 Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης
  • 20:30 Μονακό-Βαλένθια
  • 20:30 Αναντολού Εφές-Παναθηναϊκός
  • 21:00 Βιλερμπάν-Βίρτους Μπολόνια
  • 21:45 Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:45 Μπασκόνια-Παρτιζάν