Ο Ολυμπιακός ήταν πίσω με 93-81 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ενώ απέμεναν 3,5 λεπτά για τη λήξη, δεν τα παράτησε όμως και κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη για την 5η αγωνιστική της Euroleague με 95-94, χάρη σε καλάθι του Βεζένκοβ.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκάθαρη στόχευση να περάσει την μπάλα στον Μιλουτίνοφ, όσο είχε τον Σόρκιν αντίπαλο, αλλά τα λάθη του Ντόρσεϊ και η πολύ κακή αμυντική λειτουργία στο ξεκίνημα, τον έφερε γρήγορα να κυνηγάει διαφορά οκτώ πόντων (14-6, 6′). Δύο τρίποντα του Ντόρσεϊ άλλαξαν άρδην τον ρυθμό της αναμέτρησης, με τον Παπανικολάου να μπαίνει στην εξίσωση λίγο πριν το τέλος του δεκαλέπτου για να μειώσει σε 24-22.

Η κούραση, όμως, του Ντόρσεϊ και τα φάουλ του Νιλικίνα που οδήγησαν ξανά σε λάθη τον Ολυμπιακό. Ο οποίος μετά από 15 λεπτά είχε 6 ασίστ για 9 λάθη, που έδωσαν το αγαπημένο τρανζίσιον στη Μακάμπι (35-28, 15′), αλλά ένα σερί 0-7 με τον Λι μπροστάρη, έφερε το ματς στην ισοπαλία. Η απάντηση ήταν άμεση, με 8-0 από τους γηπεδούχους (43-35, 18′), με τον Μιλουτίνοφ να παλεύει για κάθε επιθετικό ριμπάουντ και να έχει 11, την άμυνα του Ολυμπιακού να τον προδίδει (48-40, 20′).

Με την επίδραση του Τάισον Γουόρντ, που βρήκε εκτός των άλλων και ένα σουτ από τη γωνία και δημιούργησε για τον Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο 50-50 (23′) και προσπέρασε λίγο αργότερα με 5 σερί του Νιλικίνα (60-59, 27′), αλλά εμφάνισε ξανά τον κακό του εαυτό, με ένα λάθος επαναφοράς του Παπανικολάου να δίνει αιφνιδιασμό στο φινάλε της 3ης περιόδου (70-65, 30′).

Σα να μην έφτανε αυτό, ο Ντάουτιν Τζούνιορ βρήκε ρυθμό με τρία απανωτά τρίποντα για το 76-67 (32′). Το δικό του κρεσέντο έβαλε τον Ολυμπιακό να κυνηγάει από το -12 (81-69, 33′) και το παιχνίδι πλέον χάθηκε από τον έλεγχό του. Στη Μακάμπι έβγαιναν όλα, με τον Γουόρντ να παραμένει το τελευταίο οχυρό, έχοντας 8 ασίστ για να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνοφ. Ο Ντάουτιν Τζούνιορ όμως συνέχισε να εκτελεί (93-81, 36′) και ο χρόνος τελείωνε επικίνδυνα, με τον Μιλουτίνοφ να παλεύει σε όλα τα ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός στην τελευταία του προσπάθεια μείωσε σε 93-87, 1’45” πριν το τέλος, ξανά με τον Μιλουτίνοφ μπροστάρη. Ένα μεγάλο σουτ του Γουόρντ έφερε ξανά τους Πειραιώτες σε απόσταση σουτ και οι τρεις βολές του Βεζένκοβ μείωσαν σε 94-93, με 42.2” για το φινάλε. Η Μακάμπι αστόχησε και ο Ντόρσεϊ βρήκε μία σπουδαία πάσα για τον Βεζένκοβ, που έδωσε το προβάδισμα με 94-95 στα 17” πριν το τέλος.

