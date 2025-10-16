Χωρίς τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα και τον Ροντινέι θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, το Σάββατο (18/10), την ΑΕΛ εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρωτάθλημα ξαναρχίζει μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στη Λάρισα για να αντιμετωπίσουν την τοπική ομάδα, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο μετά την ήττα στην Τούμπα, η οποία είχε ως συνέπεια την 3η θέση και το -3 από την κορυφή.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ και τα νέα δεν είναι ευχάριστα σε ό,τι αφορά τους Στρεφέτσα και Ροντινέι καθώς αμφότεροι παραμένουν ανέτοιμοι και θα απουσιάσουν.

Το θετικό, από την άλλη, είναι το γεγονός ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ προπονήθηκε σε κανονικό ρυθμό και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στη δράση.

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια

Από εκεί και πέρα, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ, τα εισιτήρια που παρέλαβε για τον αγώνα με την ΑΕΛ εξαντλήθηκαν, πράγμα που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τους φιλάθλους μας στο εκτός έδρας έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, που θα γίνει το Σάββατο (18/10, 17:00) στο AEL FC ARENA, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League», αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ.