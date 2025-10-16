Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται απόψε στο Βελιγράδι από την Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική της Euroleague.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος, μετά την ήττα τους από την Εφές, στο ΣΕΦ, το βράδυ της Τρίτης (14/10), θέλουν τη νίκη που θα τους ανεβάσει στο 3-2.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βλέπει ξανά το απουσιολόγιο του γεμάτο, αφού οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν απόψε τωρίς τους τραυματίες Εβάν Φουρνιέ, Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός ποτέ δεν έχει γνωρίσει δύο ήττες σε «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας!