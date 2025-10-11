Το καλάθι του Κέντρικ Ναν με το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε την εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια είναι στην κορυφή του top 10 της Euroleague για την 3η αγωνιστική.

Ο Αμερικανός ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Ισπανούς πετυχαίνοντας συνολικά 30 πόντους, σε ένα παιχνίδι στο οποίο όλα έδειχναν πως οι «πράσινοι» θα έπαιρναν εύκολα τη νίκη καθώς βρέθηκαν να προηγούνται ακόμη και με 17 πόντους.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν χαλάρωσε περισσότερο από όσο θα έπρεπε και έδωσε την ευκαιρία στη Μπασκόνια να μετατρέψει σε ντέρμπι το παιχνίδι και να ισοφαρίσει στα 4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Ο Ναν, όμως, δεν είχε καμία όρεξη να παίξει παράταση και πήρε το τελευταίο σουτ του αγώνα και ευστόχησε, δίνοντας τη νίκη στον Παναθηναϊκό και εξασφαλίζοντας, έτσι, το Νο1 στο top 10 της Euroleague για την 3η αγωνιστική.