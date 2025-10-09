Η UEFA επιβεβαίωσε ότι ο γενικός γραμματέας Θόδωρος Θεοδωρίδης συναντήθηκε με τον Άνας Λαγκράρι, συνιδρυτή της A22 Sports Management που βρίσκεται πίσω από τη European Super League, διέψευσε όμως ότι θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής του Champions League.

Τις τελευταίες μέρες υπήρξαν ρεπορτάζ στον διεθνή Τύπο, όπως αυτό της El Mundo Deportivo, που ήθελαν την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στην κορυφαία διοργάνωση από τη σεζόν 2027-28, έπειτα από συζητήσεις που υπήρξαν με τη European Super League.

Την Πέμπτη (9/10), όμως, η UEFA αποφάσισε να βάλει τέλος στα σχετικά σενάρια, ξεκαθαρίζοντας μέσω του Reuters ότι δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για αλλαγή στη μορφή και τον τρόπο διεξαγωγής του Champions League.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αναφορές ότι ο γενικός γραμματέας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης συναντήθηκε με τον συνιδρυτή της A22 Sports Management, κ. Άνας Λαγκράρι, σε μερικές περιπτώσεις σε δημόσιες συναντήσεις. Δεν προέκυψαν επίσημα αποτελέσματα από αυτές τις συνομιλίες. Επιβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή της μορφής του UEFA Champions League», αναφέρει η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.