Για μυστικές συζητήσεις ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μπαρτσελόνα και την UEFA σχετικά με νέες αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του Champions League από το 2027, κάνει λόγο η El Mundo Deportivo.

Οι δύο ισπανικές ομάδες και η Γιουβέντους ήταν αυτές που στήριζαν το πρότζεκτ της European Super League, φτάνοντας μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ιταλοί, τελικά, αποφάσισαν να αποσυρθούν και τώρα, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, το ίδιο είναι έτοιμη να κάνει και η Μπάρτσα, αφήνοντας μόνη της τη Ρεάλ.

Ο λόγος για την αλλαγή στάσης των Καταλανών, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, είναι το γεγονός πως θεωρούν ότι η UEFA με τις αλλαγές που έκανε στον τρόπο διεξαγωγής στο Champions League και στα λεφτά που μοιράζει στις ομάδες, έχει πλησιάσει αρκετά σε αυτά που ζητούσαν τα κλαμπ που στήριζαν τη European Super League.

Η καταλανική El Mundo Deportivo, όμως, δίνει συνέχεια στο θέμα και αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η UEFA είχαν μυστικές συζητήσεις τους τελευταίους οκτώ μήνες, με τις δύο ισπανικές ομάδες να καταθέτουν την πρότασή τους για νέες αλλαγές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από το 2027.

Συγκεκριμένα, αυτά που φέρονται να έχουν προτείνει στην UEFA είναι τα εξής…