Ισπανική σελίδα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δημοσίευσε μια λίστα με τα καλύτερα ντέρμπι ανά τον πλανήτη με το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να βρίσκεται στην 16η θέση.

Μάλιστα το ντέρμπι «αιωνίων», άφησε πίσω του παιχνίδια όπως αυτό ανάμεσα σε Παρτιζάν και Ερυθρό Αστέρα, το Άρσεναλ – Τότεναμ και το Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα.

Στην λίστα βρίσκεται επίσης και το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη και καταλαμβάνει την 56η θέση.

Στην κορυφή των ντέρμπι βρίσκεται η τιτανομαχία της Αργεντινής, μεταξύ Μπόκα Τζούνιορς και Ρίβερ Πλέιτ, ενώ στη δεύτερη θέση το el classico, Ρεάλ – Μπαρτσελόνα.