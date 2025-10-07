Κάκωση στην ποδοκνημική έδειξαν οι εξετάσεις του Σίρτιλ Ντέσερς που θα μείνει εκτός αγώνων του Παναθηναϊκού για έναν μήνα.

Kάτι που σημαίνει πως με το πλάνο που έχει καταρτιστεί για την επιστροφή του θα απουσιάσει για έναν μήνα από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, χάνοντας παιχνίδια και στη Super League, αλλά και στο Europa League.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να πάνε σε συντηρητική αγωγή και να μη βιαστούν με τον 30χρονο άσο και να ρισκάρουν νέα υποτροπή.

Πιθανότατα θα επιστρέψει μετά την διακοπή του Νοεμβρίου.