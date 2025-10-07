Η δεύτερη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων έφτασε και οι ομάδες για δύο εβδομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ανάσες, να γεμίσουν μπαταρίες και ν’ ανασυνταχθούν ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος οι τέσσερις ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη έχουν δύσκολες αποστολές. Υπάρχει το ντέρμπι Δικεφάλων ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην πιο δύσκολη έδρα ίσως της περιφέρειας, στο σπίτι της ΑΕΛ Novibet, ενώ ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στο «Κλ. Βικελίδης» για να παίξει με τον Άρη που ψάχνει απεγνωσμένα βαθμούς.

Στη συνέχεια οι ευρωπαίοι θα έχουν δύσκολα παιχνίδια μεσοβδόμαδα, με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για να παίξει με την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά τα επτά παιχνίδια που έχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

18/10 Stoiximan Super League ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός

21/10 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

26/10 Stoiximan Super League Ολυμπιακός – ΑΕΚ

29/10 Κύπελλο Ελλάδας Ολυμπιακός – Βόλος

1/11 Stoiximan Super League Ολυμπιακός – Άρης

4/11 Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

9/11 Stoiximan Super League Κηφισιά – Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

19/10 Stoiximan Super League Άρης – Παναθηναϊκός

23/10 Europa League Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

26/10 Stoiximan Super League Παναθηναϊκός – Αστέρας Aktor

29/10 Κύπελλο Ελλάδας Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

1/11 Stoiximan Super League Βόλος – Παναθηναϊκός

06/11 Europa League Μάλμε – Παναθηναϊκός

9/11 Stoiximan Super League Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

19/10 Stoiximan Super League ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

23/10 Europa League Λιλ – ΠΑΟΚ

26/10 Stoiximan Super League ΠΑΟΚ – Βόλος

29/10 Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

2/11 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ

6/11 Europa League ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις

9/11 Stoiximan Super League Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ