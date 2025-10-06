Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κηφισιά για την 6η αγωνιστική της Super League άφησε έντονες εντυπώσεις τόσο για την ανατροπή της Ένωσης όσο και για την παρουσία ορισμένων παικτών που ξεχώρισαν. Ανάμεσά τους, ο Ανδρέας Τετέι αποτέλεσε το πρόσωπο του αγώνα, πραγματοποιώντας μία από τις πιο μεστές εμφανίσεις της καριέρας του.

Ο νεαρός επιθετικός θα μπορούσε πάντως από το καλοκαίρι να παίζει με τα κιτρινόμαυρα. Γιατί η Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει τη μεταγραφή του και οι επαφές μεγάλης ομάδας με την Κηφισιά, ώστε να αλλάξει σύλλογο ακόμα και τον Ιανουάριο. Διαβάστε στο Sportdog.gr