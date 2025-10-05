Η βαριά ήττα από τον Βόλο με 2-5 έφερε και το τέλος του Γιώργου Πετράκη από την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Οι οπαδοί των «βυσσινί» ήταν έξαλλοι μετά την εντός έδρας συντριβή από τους Βολιώτες στο θεσσαλικό ντέρμπι και ζητούσαν από τον προπονητή να παραιτηθεί, με το κλίμα να είναι εξαιρετικά βαρύ τόσο για τον Πετράκη όσο και για τους παίκτες.

Μία μέρα μετά τον αγώνα, τελικά, η ΠΑΕ επισημοποίησε την αποχώρηση του προπονητή, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη. Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».