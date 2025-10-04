Η συντριβή, εντός έδρας μάλιστα, με 2-5 από τον Βόλο προκάλεσε την οργή των οπαδών της ΑΕΛ και έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τον Γιώργο Πετράκη, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν τις επόμενες μέρες.

Το θεσσαλικό ντέρμπι εξελίχθηκε σε… τραγωδία για τους «βυσσινί», η οποία παραμένει χωρίς νίκη μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές, έχοντας τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες.

Αποτελέσματα που δεν ικανοποιούν κανέναν στην ομάδα, όπως δεν ικανοποιούν και τους φιλάθλους, οι οποίοι αποδοκίμασαν έντονα τους πάντες και ειδικά τον προπονητή μετά το τέλος του αγώνα, φωνάζοντάς του ότι πρέπει να παραιτηθεί.

Αν όντως θα είναι παραίτηση ή απόλυση είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή, όλα δείχνουν πάντως πως τις επόμενες μέρες, εκμεταλλευόμενη και τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων, η διοίκηση της ΑΕΛ θα προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.