Με δύο γκολ του Χουάνπι και από ένα των Κόμπα, Λάμπρου και Τζόκα, ο Βόλος πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 5-2 επί της ΑΕΛ στο ντέρμπι της Θεσσαλίας και ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν τέλειο για τους φιλοξενούμενους καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Κόμπα έκανε από κοντά το 0-1 μετά τη σέντρα του Λάμπρου, την κεφαλιά του Χουάνπι και την απόκρουση του Μελίσσα που έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, αντέδρασαν, βγήκαν μπροστά, πίεσαν και στο 22′ κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Κάργα σε σουτ του Ατανάσοφ, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση και έγραψε το 1-1. Αυτό, όμως, δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 25′ ο Κόμπα έκανε μακρινό σουτ, ο Μελίσσας δεν αντέδρασε και τόσο καλά και ο Χουάνπι από κοντά σκόραρε για το 1-2.

Ο Βόλος ήταν εμφανώς καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε όσες φορές χρειάστηκε, κρατώντας στο παιχνίδι την ΑΕΛ. Οι «βυσσινί» μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν στο 2-2 στο 51′ με κοντινή προσπάθεια του Γκαράτε μετά το κόρνερ του Ατανάσοφ και την κεφαλιά του Ουάρντα, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν σε απόλυτο βαθμό.

Στο 55′ ο Λάμπρου, μετά το κακό διώξιμο του Δεληγιαννίδη σε γύρισμα του Χάμουλιτς, έκανε το 2-3, στο 75′ ο Χουάνπι με πολύ ωραίο πλασέ μετά την προσπάθεια του Φορτούνα ανέβασε το σκορ στο 2-4 και στο 87′ ο Τζόκα μετέτρεψε τη νίκη σε θρίαμβο γράφοντας το 2-5 με μακρινό σουτ.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86΄ Στάικος), Παντελάκης (46΄ Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (80΄ Ουαττάρα), Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα (86΄ Γιούσης), Σαγκάλ (63΄ Μούργος), Ουάρντα, Γκαράτε.

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83΄ Ασσεχνουν), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (82′ Μπουζούκης), Τζόκα (89΄ Θαρθάνα), Λάμπρου (69΄ Μύγας), Χουάνπι, Χάμουλιτς (89΄ Μάκνι).