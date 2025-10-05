Ο Λεβαδειακός ήταν ασταμάτητος κόντρα στον Παναιτωλικό -για τον οποίο αποβλήθηκαν οι Άλεκσιτς και Κουντούρης- και τον διέσυρε με 6-0, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του στην Α’ Εθνική και ανεβαίνοντας στην πρώτη 5άδα της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, είχαν την πρώτη τους φάση στο 3′ με την κεφαλιά του Τσιμπόλα που έφυγε λίγο άουτ και στο 12′ κέρδισαν πέναλτι για χέρι του Ενκολολό, με τον Πεντρόσο να εκτελεί στο 13′ για το 1-0. Από νωρίς, επομένως, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πήρε το προβάδισμα ενώ αυτή του Γιάννη Πετράκη ανέβηκε στη συνέχεια και έψαξε την ισοφάριση, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Αντιθέτως, στο 31′ τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα για τους Αγρινιώτες καθώς οι Βοιωτοί έκαναν το 2-0 στο 31′ με τον Συμελίδη στην επαναφορά μετά την απόκρουση του Τσάβες σε δυνατό σουτ του Λαγιούς εντός περιοχής. Ο Λεβαδειακός έβαλε, έτσι, βάσεις νίκης και την εξασφάλισε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 35′ ο Παναιτωλικός έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Άλεκσιτς με 2η κίτρινη κάρτα και στο 39′ ο Πεντρόσο ανέβασε το σκορ στο 3-0 σκοράροντας από κοντά μετά το γύρισμα του Τσάπρα, για να ακολουθήσει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το 4-0 με το πέναλτι του Παλάσιος!

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, στο 48′, οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι με τον Λαγιούς και συνέχισαν να πιέζουν και στα επόμενα λεπτά για το 5-0, το οποίο πέτυχαν στο 61′ με το πλασέ του Λαγιούς έπειτα από ωραία ομαδική προσπάθεια.

Από εκεί και πέρα ο Νίκος Παπαδόπουλος άρχισε τις αλλαγές για τον Λεβαδειακό που χαμήλωσε ταχύτητα αλλά και πάλι κατάφερε να σκοράρει. Στις καθυστερήσεις ο διαιτητής έδειξα ξανά το σημείο του πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρισμα του Κουντούρη που είδε κι αυτός την κόκκινη κάρτα, με τον Γιούριτς να εκτελεί και να διαμορφώνει το τελικό 6-0.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Αμπού Χάνα (83′ Μάγκνουσον), Λιάγκας, Βήχος, Τσοκάι (65′ Γκούμας), Τσιμπόλα (78′ Γιούριτς), Λαγιούς (65′ Λαμαράνα), Συμελίδης, Παλάσιος (78′ Φιλών), Πεντρόσο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Μανρίκε (73′ Νικολάου), Σιέλης, Γκαρσία (42′ Στάγιτς), Μαυρίας (58′ Γαλιάτσος), Κόγιτς, Ενκολόλο, Εστέμπαν (73′ Αγκίρε), Μάτσαν, Μίχαλακ, Άλεκσιτς.