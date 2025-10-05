Το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 είναι μόνο η αρχή για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που τόνισε πως θέλει να ανέβει ξανά στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης με την Εθνική Ελλάδας, λέγοντας παράλληλα πως μετά το τέλος της καριέρας του θα… εξαφανιστεί σε κάποιο νησί της χώρας μας.

Ο Greek Freak προετοιμάζεται για τη 13η σεζόν του στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς και σε δηλώσεις του στη media day της ομάδας του αναφέρθηκε και στην Εθνική, με την οποία έζησε την κορυφαία του στιγμή στο φετινό Eurobasket κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

«Νομίζω ότι κάθε παίκτης μπάσκετ, κάθε αθλητής, ξεκινά την καριέρα του και μετά έχει αυτή την αναζήτηση, όπως τι θέλει να πετύχει και τι θέλει να τον θυμούνται. Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, έχω καταφέρει όλα όσα είχα βάλει στο μυαλό μου. Αλλά τώρα θέλω απλώς περισσότερα. Σαν να θέλω να κερδίσω ένα ακόμη πρωτάθλημα.

Θέλω να κερδίσω ένα ακόμη μετάλλιο για την εθνική ομάδα, επειδή η κληρονομιά είναι πολύ σημαντική για μένα. Αυτό για το οποίο θα με θυμούνται, είναι το πώς δουλεύω για να γίνω ένας από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών. Και αυτό γίνεται βήμα βήμα, ξέρετε, προπόνηση με προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι, σεζόν με σεζόν», είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο.

Από εκεί και πέρα, ο σταρ των Μπακς αναφέρθηκε στο πώς πρέπει να φροντίζουν το σώμα τους οι αθλητές ενώ σχετικά με το τέλος της καριέρας του, με το τι θα κάνει όταν δει ότι πλησιάζει αυτό, είπε: «θα εξαφανιστούμε σε ένα νησί της Ελλάδας».