Ο Άρης ετοιμάζεται για μία ακόμη απαιτητική αποστολή μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης (18:00, COSMOTE TV), με μοναδικό στόχο να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά την ισοπαλία απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με αρκετές απουσίες λόγω τραυματισμών, γεγονός που περιορίζει αισθητά τις διαθέσιμες επιλογές του Ισπανού προπονητή.

Το πιο πρόσφατο πρόβλημα αφορά τον Ούρος Ράτσιτς, ο οποίος τέθηκε εκτός δράσης μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος (σ.σ. κάκωση στον αχίλλειο τένοντα). Η απουσία του θεωρείται ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τον Χιμένεθ, αφού η μεσαία τριάδα με Μόντσου και Γαλανόπουλο είχε λειτουργήσει άψογα μέχρι τώρα και καλείται να βρεθεί ο κατάλληλος αντικαταστάτης.

Για τη θέση του Ράτσιτς εξετάζονται δύο λύσεις: ο ταλαντούχος Μιχάλης Βοριαζίδης, που ξεχώρισε στα παιχνίδια Κυπέλλου, και ο Γκαμπριέλ Μισεουί, ο οποίος έχει σαφές προβάδισμα να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα. Σε περίπτωση που επιλεγεί ο Ολλανδός, ο Γαλανόπουλος θα οπισθοχωρήσει δίπλα στον Μόντσου, ενώ ο Μισεουί θα αναλάβει πιο δημιουργικό ρόλο, σε ρόλο που ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά του.

Ένα ακόμη ερώτημα αφορά το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, όπου οι Ντούντου και Σίστο διεκδικούν τη θέση, με τον Βραζιλιάνο να έχει ελαφρύ προβάδισμα.

Στις υπόλοιπες θέσεις, οι επιλογές είναι σχεδόν δεδομένες λόγω των περιορισμένων εναλλακτικών. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Διούδης, ενώ η αμυντική τετράδα θα αποτελείται από τον Φρίντεκ στα αριστερά (με τον Μεντίλ και πάλι εκτός), τον Τεχέρο δεξιά και το δίδυμο Φαμπιάνο – Άλβαρο στο κέντρο της άμυνας.

Στα δεξιά της επίθεσης φαίνεται πως ο Μορουτσάν έχει πάρει προβάδισμα για βασικός, ενώ στην κορυφή θα αγωνιστεί ο Λορέν Μορόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χιμένεθ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Γένσεν, Αλφαρέλα και Κάρλες Πέρεθ, γεγονός που στενεύει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια επιλογών ενόψει της αναμέτρησης, την οποία ο Άρης θέλει να κλείσει με θετικό πρόσημο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος.