Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχεντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες.

Με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του ο Παναθηναϊκός δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο και σε τέσσερα σερί παιχνίδια, έχει μείνει μακριά από την ήττα.

Οι Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς και Τουμπά διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ ακόμη υπάρχουν διλλήματα για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Πελίστρι παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως και ο Σίριλ Ντέσερς.

Πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Χ. Κόντης): Λαφόντ, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Μ. Μπόελ): Ντε Μπούσερ, Ντέιτζλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνθορστ, Γκούντμιτζιν, Μπρέουμ, Σούρεϊ, Σμιτ