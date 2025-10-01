Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν ότι ο Λούκα Ντόντσιτς είναι έξι κιλά βαρύτερος σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που προκαλεί απορίες καθώς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έκανε εξαντλητική δίαιτα και η διαφορά στο σώμα του ήταν εμφανής.

Οι Λέικερς άρχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στο ΝΒΑ και όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ζύγισαν όλους τους παίκτες τους. Όπως, λοιπόν, ανακοινώθηκε, το βάρος του Σλοβένου άσου είναι 111 κιλά, γεγονός που άφησε άφωνους τους πάντες.

Γιατί; Επειδή στην έναρξη της περσινής σεζόν, όταν ήταν στους Ντάλας Μάβερικς, η ζυγαριά είχε δείξει 105 κιλά. Πώς είναι δυνατόν, επομένως, ο Ντόντσιτς που έκανε δίαιτα όλο το καλοκαίρι και εμφανίστηκε σαφώς αδυνατισμένος στο EuroBasket 2025, να είναι τώρα πιο βαρύς;

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, οι πιθανές εξηγήσεις είναι δύο: Είτε τα παραπάνω κιλά είναι σε μύες και αυτό δεν φαίνεται στο… σουλούπι του, είτε οι Μάβερικς έλεγαν ψέματα πέρυσι και το πραγματικό του βάρος ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο από τα 105 κιλά που είχε ανακοινώσει η ομάδα του Ντάλας.

Όπως και να έχει, πάντως, ο Ντόντσιτς, όσα κι αν είναι τα πραγματικά κιλά του, είναι σε τρομερή κατάσταση όπως έδειξε και στο EuroBasket 2025 με τις επιδόσεις του ενώ την περσινή σεζόν στο ΝΒΑ, έχοντας αλλάξει ομάδα στα μισά της σεζόν, είχε κατά μέσο όρο 28,2 πόντους, 8,2 ριμπάουντ, 7,7 ασίστ και 1,8 κλεψίματα.