Ο Εργκίν Άταμαν σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού και απάντησε για την απόδοση του Ρογκαβόπουλου, καθώς και για το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε.

Μετά το 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου, ο Τούρκος προπονητής τόνισε στην αρχική του δήλωση:

«Στο ξεκίνημα της σεζόν φυσικά δεν είμαστε έτοιμοι να παίξουμε καλό μπάσκετ. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει όλοι μαζί τρεις προπονήσεις και γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορέσαμε να καθαρίσουμε το ματς έως και τα τελευταία 5-6 λεπτά. Στην πρώτη περίοδο κάναμε πολλά λάθη στην άμυνα, στην ομαδική άμυνα. Πολλές αργές περιστροφές στην άμυνα. Μετά την πρώτη περίοδο βελτιώθηκε η άμυνα αλλά επιθετικά, με εξαίρεση μερικές ατομικές ενέργειες των Ναν, Ρογκαβόπουλο και Γκραντ, δεν γυρίσαμε σωστά την μπάλα. Δεν είμαι ικανοποιημένος από το ματς και το πώς παίξαμε αλλά είναι σημαντικό που ξεκινήσαμε την Euroleague με νίκη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για την ακρίβεια δεν είναι αυτές οι δυνατότητές μας που δείξαμε στο παρκέ. Παίξαμε στο 50% μας. Κερδίσαμε το ματς χαρη στην άμυνα μας, με κλεψίματα στην άμυνα και ατομικό ταλέντο, κυρίως του Ναν. Θα είναι σημαντικό να ελτιώσουμε το ομαδικό μας παιχνίδι. Δεν πρέπει να υποτιμάμε καμία ομάδα στην Euroleague. Η Μπάγερν έπαιξε πολύ καλά».

Για την εμφάνιση του Ρογκαβόπουλου και την απουσία του Τολιόπουλου εξήγησε: «Ο Ρόγκα ήταν στην Αυστραλία με την ομάδα, προσαρμόστηκε και ήταν έτοιμος για τη θέση ‘τρία’, ειδικά με την απουσία του Όσμαν. Όσο για τον Τολιόπουλο, έχουμε πολλούς γκαρντ, σε κάποια ματς δεν θα παίζουν κάποιοι παίκτες. Δεν μπορούμε με 12 παίκτες να παίζουμε με τέσσερις γκαρντ σε ένα ματς. Ο Τολιόπουλος είναι σπουδαίος παίκτης αλλά θα περιμένει την ώρα του. Αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε 10 λεπτά σε τέσσερις γκαρντ».