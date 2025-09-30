Κάλεσμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ώστε να συμπαρασταθούν μαζικά στην ομάδα στον αγώνα της Πέμπτης (2/10) με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, απηύθυνε ο Χρήστος Κόντης μέσω βίντεο.

Οι «πράσινοι» πήραν πριν λίγες μέρες την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα με το εκτός έδρας 2-1 επί του Παναιτωλικού και τώρα θέλουν να κάνουν το 2×2 στο Europa League και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ενόψει, λοιπόν, του αγώνα με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, η ΠΑΕ ανέβασε βίντεο στα social media με τον προπονητή να απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους, λέγοντας: «Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς. Στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας για να συνεχίσουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

Ανάρτηση, στην οποία η ΠΑΕ έγραψε τα εξής: «Το μήνυμα του Coach είναι ξεκάθαρο: «Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς».

Ήρθε η ώρα να δώσουμε όλοι μαζί ώθηση στον Παναθηναϊκό για μια ακόμα ευρωπαϊκή νίκη στο ΟΑΚΑ!

Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα».