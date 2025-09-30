Πρόβλημα ενδέχεται να δημιουργηθεί στο Basketball Champions League καθώς η ιταλική Τράπανι, όπως τόνισε ο πρόεδρός της, Βαλέριο Αντονίνι, αρνείται να αγωνιστεί με τη Μπνερ Χερτζελία από το Ισραήλ λόγω όσων γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Μπορεί ο διεθνής Τύπος να ασχολείται με το αν η UEFA και η FIFA θα αποκλείσουν το Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, θέμα όμως υπάρχει και σε άλλα αθλήματα, όπως για παράδειγμα στο μπάσκετ.

Εκεί, η Γκερνίκα ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί κόντρα στην Ελιτσούρ Ρίμλα στο EuroCup Γυναικών και τώρα προκύπτει θέμα και στο Basketball Champions League καθώς η Τράπανι δεν θέλει να παίξει με τη Μπνερ Χερτζελία λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

«Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ είναι μία άνευ προηγουμένου γενοκτονία και δεν μπορούμε να δεχθούμε να παίξουμε απέναντι σε ισραηλινή ομάδα και ίσως να δώσουμε τα χέρια με παίκτες από μια χώρα που διαπράττει μια τέτοια σφαγή. Εξάλλου, όλες οι ρωσικές ομάδες αποκλείστηκαν και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε είναι δίκαιο να μην συμμετέχουν ούτε οι ισραηλινές», δήλωσε ο πρόεδρος της Τράπανι, Βαλέριο Αντονίνι, και συνέχισε.

«Πρόκειται για μια απόφαση που δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Θα υπογράψω ένα έγγραφο ζητώντας από το BCL να απομακρύνει την ισραηλινή ομάδα που βρίσκεται στη χώρα μας από τη διοργάνωση, αλλά γενικά το αίτημα αφορά όλες τις ισραηλινές ομάδες».