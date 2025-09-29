Η ΠΑΕ Πανιώνιος, έκανε γνωστή την επίθεση με γκαζάκια που έγινε στην επιχείρηση του Team Manager της ομάδας, Μάριου Μπήλιου, στην Καλλιθέα, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση προς την επιχείρηση του Team Manager της ομάδας μας Μάριου Μπήλιου, καθώς άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια στην καφετέρια του στην Καλλιθέα λίγο πριν τις 5.00 τα ξημερώματα προκαλώντας υλικές ζημιές. Η υπόθεση διερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ προκαλεί προβληματισμό ο χρόνος και η πράξη της συγκεκριμένης επίθεσης στην επιχείρηση του Team Manager της ομάδας μας».