Με τον Τεττέη να είναι πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά, η Κηφισιά πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί του ΟΦΗ, ο οποίος έπαιζε με 10 παίκτες από το 43ο λεπτό λόγω αποβολής του Σενγκέλια.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μπήκε καλά στο παιχνίδι και έψαξε από νωρίς το γκολ αλλά ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά στις προσπάθειες των Σιμόν (14′) και Πόμπο (19′). Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν αλλά δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό και οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν καλύτεροι και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου είδαν το σκηνικό να… στρώνεται ιδανικά για αυτούς.

Αρχικά, στο 39′, άνοιξαν το σκορ με τον Παντελίδη να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την αντεπίθεση και στη συνέχεια, στο 43′, απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς αποβλήθηκε ο Σενγκέλια με απευθείας κόκκινη κάρτα επειδή… τράβηξε τα μαλλιά του Αντονίσε.

Ο ΟΦΗ ήταν πίσω με 0-1 και έπρεπε να παίξει με 10 παίκτες όλο το δεύτερο ημίχρονο, με τα πράγματα να είναι πολύ δύσκολα… Στο 53′, μάλιστα, η Κηφισιά πλησίασε σε δεύτερο γκολ με το τακουνάκι του Παντελίδη αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι Κρητικοί, επομένως, παρέμειναν ζωντανοί και στο 65′ κατάφεραν να κάνουν το 1-1 με την προβολή του Ανδρούτσου μετά το σουτ του Νέιρα.

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς πήρε ψυχολογία μετά την ισοφάριση και έδειχνε ικανή να κρατήσει τον βαθμό, ο Τεττέη όμως είχε αντίθετη άποψη: Στο 80′ έκανε το 1-2 με τελείωμα εντός της περιοχής μετά τη σέντρα του Αντονίσε και στο 94′ βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο και έδωσε έτοιμο το 1-3 στον Πόμπο.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (56΄ Κέβιν), Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (79΄ Βούκοτιτς), Ανδρούτσος, Αποστολάκης (56΄ Νέιρα), Νους, Σενγκέλια, Σαλσίδο (79΄ Ρακόνιατς).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης (71΄ Λαρούσι), Πόμπο, Αντονίσε (85΄ Μποτία), Τεττέη, Παντελίδης (65΄ Γκέρσον), Ντίαζ (65΄ Έμπο), Πέρεθ (84΄ Αμανί) Σόουζα, Ποκόρνι.