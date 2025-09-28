Στον Δημήτρη Χατζηχρήστο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιουνίου, θα είναι αφιερωμένη η κεντρική περιοδική προθήκη του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ, όπως έγινε γνωστό μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Ο «Αρχηγός», όπως ήταν γνωστός, αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην Ένωση και ο θάνατός του βύθισε στη θλίψη όχι μόνο τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» αλλά και αυτούς των άλλων ομάδων. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι πλέον εν ζωή πάντως, κανείς στην ΑΕΚ δεν τον ξεχνάει και αυτό φαίνεται και από την πρωτοβουλία που παίρνει το μουσείο του συλλόγου.

Όπως έγινε γνωστό, για τους επόμενους μήνες η κεντρική προθήκη του μουσείου της Ένωσης θα είναι αφιερωμένη στον Χατζηχρήστο, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Από σήμερα και για τους επόμενους μήνες η κεντρική περιοδική προθήκη του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ, στο μέσον των τροπαίων, είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Χατζηχρήστο. Οι πλευρές της βάσης είναι επενδεδυμένες με ένα σύντομο βιογραφικό και μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες του Αρχηγού, ενώ επάνω της είναι τοποθετημένα κάποια προσωπικά του αντικείμενά του, η χαρακτηριστική του τραγιάσκα, ένα κασκόλ, τα γυαλιά του και ο περίφημος τηλεφωνητής της Ορίτζιναλ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς την σύντροφο ζωής του Αρχηγού, Κατερίνα Κισσανδράκη, που έφερε και ταξινόμησε η ίδια χτες αυτά τα σημαντικά κειμήλια ενός ανθρώπου, που έπλασε οπαδικές συνειδήσεις και έθετε πάντα παράδειγμα αγάπης και αφοσίωσης για την ΑΕΚ».