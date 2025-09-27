Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέστη την 3η ήττα σε έξι αγωνιστικές στην Premier League με το 3-1 από τη Μπρέντφορντ και η Domino’s Pizza αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα και να κάνει πλάκα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έμειναν εκτός Ευρώπης μετά την τραγική πορεία τους στην περσινή σεζόν και τα πράγματα δεν δείχνουν να έχουν βελτιωθεί στη φετινή καθώς έχει τρεις ήττες στα πρώτα έξι παιχνίδια και έχει ήδη μείνει μακριά από την κορυφή.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ όσο κι αν το προσπαθεί δεν μπορεί να μπει στον ίσιο δρόμο και η ήττα από τη Μπρέντφορντ με 3άρα έκανε ακόμη πιο βαρύ το κλίμα, με τους οπαδούς να είναι έξαλλοι, τους αντιπάλους να το διασκεδάζουν και την Domino’s Pizza να… τρολάρει.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στα social media δείχνει μια κουζίνα που είναι σε χαοτική κατάσταση και γράφει: «Αν η σεζόν της Γιουνάιτεντ ήταν Domino’s».