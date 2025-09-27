Ο Νικ Καλάθης μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει σε διάφορα διλήμματα για παίκτες από το παρόν και το παρελθόν της Euroleague και κάποια στιγμή έπρεπε να επιλέξει, όπως και έκανε, ανάμεσα στον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας γκαρντ της Μονακό δεν έδειχνε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα, αρχικά, στις απαντήσεις του και όταν έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Διαμαντίδη ήταν ξεκάθαρος, επιλέγοντάς τον κόντρα σε οποιοδήποτε άλλο όνομα άκουγε.

Ήταν δεδομένο, επομένως, ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να απαντήσει στο «Διαμαντίδης ή Σπανούλης» και το έκανε, επιλέγοντας τον πρώην συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι ο Kill Bill είναι πλέον ο προπονητής του στη Μονακό.

«Ο κόουτς θα με σκοτώσει γι’ αυτό, μάλλον δεν θα παίξω αύριο», είπε με χιουμοριστική διάθεση ο Καλάθης μετά την απάντησή του.