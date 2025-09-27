Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λέγοντας πως είναι ο αγαπημένος του παίκτης και ο πιο ολοκληρωμένος του ΝΒΑ ενώ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να υπογράψει στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή.

Το 2024, μετά τη λήξη του τελικού της Euroleague, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν τη Ρεάλ Μαδρίτης και στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης για 7η φορά στην ιστορία τους, ο Greek Freak είχε αγκαλιάσει τον Αταμάν και του είχε πει πως είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και θέλει να παίξει για αυτόν κάποια στιγμή.

Τα αισθήματα, όπως φαίνεται, είναι αμοιβαία, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να μιλάει στο τουρκικό «S Sport» και να αναφέρεται στον Αντετοκούνμπο, για τον οποίο είχε μόνο καλά λόγια.

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ. Όταν τον βλέπεις, σκέφτεσαι: «Πώς θα τον σταματήσουμε;». Παίζει σαν γκαρντ, μπορεί να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να τελειώσει τη φάση. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε και ταυτόχρονα παίζει άμυνα. Είναι παίκτης που θαυμάζω πολύ», είπε αρχικά ο Αταμάν και συνέχισε.

«Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας φέρουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: «Θέλω κάποια μέρα να παίξω στην Ευρώπη». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως κάποια μέρα ο Γιάννης να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού».