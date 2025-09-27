Το πρωί της Παρασκευής (26/9) ο Ολυμπιακός έκανε επίσημα γνωστή την προσθήκη του Φρανκ Ντιλικίνα στο ρόστερ του για την επόμενη διετία. Ο Γάλλος γκαρντ έρχεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο νέος τραυματισμός του Κίναν Έβανς, δίνοντας λύση σε μια θέση όπου η ομάδα χρειαζόταν ενίσχυση.

Με αυτή τη μεταγραφή φαίνεται πως ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός στα γκαρντ, ωστόσο στον Τύπο της Ισπανίας συνεχίζεται η φημολογία για πιθανή συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Αιζάια Τόμας. Όλα ξεκίνησαν από την «απάντηση» του 36χρονου πρώην NBAer σε δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Έλληνας τεχνικός παραδεχόταν ότι αναζητούσε γκαρντ. Έκτοτε, οι Ισπανοί τροφοδοτούν το σενάριο, μετατρέποντάς το σε ένα μικρό μεταγραφικό σίριαλ.

Η «Mundo Deportivo» επανήλθε στο θέμα, αναλύοντας την αντίδραση του Τόμας με τη χρήση ενός emoji στο διαδίκτυο. Όπως σημείωσε το ισπανικό μέσο, πρόκειται για μια «διάσημη φιγούρα του ΝΒΑ» που δείχνει πρόθυμη να δοκιμάσει την τύχη της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Μάλιστα, η εφημερίδα επισήμανε ότι μια πιθανή άφιξη του Αιζάια Τόμας στον Ολυμπιακό «θα έδινε τεράστια αίγλη, καθώς θα προστίθετο σε ένα ρόστερ που ήδη διαθέτει αρκετούς πρώην NBAers, όπως οι Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Παπανικολάου».