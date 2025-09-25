Σε πένθος είναι η Άρσεναλ και γενικά το αγγλικό ποδόσφαιρο καθώς ο Μπίλι Βιγκάρ πέθανε σε ηλικία 21 ετών, πέντε μέρες μετά την εγκεφαλική βλάβη που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Ο Βιγκάρ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής των «κανονιέρηδων» και στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Τσιτσέστερ Σίτι, στον αγώνα της οποίας με τη Φίντσλεϊ τραυματίστηκε σοβαρά καθώς προσγειώθηκε άσχημα με το κεφάλι.

Αμέσως μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο πλησιέστερο νοσοκομείο όπου έδωσε μάχη για πέντε μέρες προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Οι εξετάσεις που είχε κάνει είχαν δείξει ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη και μπήκε σε τεχνητό κώμα και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε επέμβαση, την Πέμπτη (25/9) όμως ανακοινώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος το αγγλικό ποδόσφαιρο.