Στην αποκάλυψη ότι τέσσερις ομάδες από τη Βραζιλία και συγκεκριμένα η Φλαμένγκο, η Φλουμινένσε, η Μποταφόγκο και η Κρουζέιρο, τού έκαναν προτάσεις το περασμένο καλοκαίρι, προχώρησε ο Τετέ, ο οποίος αποφάσισε να παραμείνει στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» απέκτησαν το καλοκαίρι του 2024 τον 25χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ δίνοντας στη Γαλατασαράι ένα ποσό που ξεπερνάει τα 6 εκατ. ευρώ και δεν είχαν σκοπό να τον πουλήσουν ένα χρόνο μετά. Και το απέδειξαν με το να μην προχωρήσουν τις συζητήσεις με τις ομάδες που ενδιαφέρονταν.

Αυτές ήταν τέσσερις και ήταν από τη Βραζιλία, όπως αποκάλυψε τώρα ο Τετέ μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της χώρας του, κάνοντας λόγο για τη Φλουμινένσε, τη Φλαμένγκο, τη Μποταφόγκο και την Κρουζέιρο. Ο 25χρονος εξτρέμ παραδέχθηκε ότι κάποια στιγμή θα ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του, αυτή η ώρα όμως δεν έχει έρθει ακόμη.

Όπως και να έχει, στον Παναθηναϊκό δεν σκοπεύουν να τον πουλήσουν αν δεν έρθει κάποια πολύ καλή πρόταση, με τον Τετέ να μετράει προς το παρόν 58 συμμετοχές με τους «πράσινους», έχοντας 11 γκολ και 5 ασίστ.