Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε και ήρθε η ώρα της αποχώρησης από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν σκοπεύει να πληρώσει την Παρτιζάν για να αποκτήσει τον Φρανκ Ντιλικινά και συνεχίζει να ψάχνει για γκαρντ.

Ο Κουμάτζε, πρώην παίκτης της Άλμπα Βερολίνου, είχε ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» με συμβόλαιο λίγων μηνών προκειμένου να βοηθήσει καθώς υπήρχαν οι απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο θηριώδης σέντερ έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε αλλά δεν έπεισε πως αξίζει να παραμείνει, οπότε με το συμβόλαιό του να λήγει η ΚΑΕ ανακοίνωσε και την αποχώρησή του καθώς δεν θα υπάρξει ανανέωση.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του γκαρντ που… καίει τον Ολυμπιακό, στον Πειραιά δεν σκοπεύουν να δώσουν 300.000 ευρώ στην Παρτιζάν για να αποκτήσουν τον Ντιλικινά, οπότε η αναζήτηση συνεχίζεται και στους υποψήφιους στόχους θα είναι σε λίγες μέρες και παίκτες που θα κοπούν από το ΝΒΑ.