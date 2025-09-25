Στη μάχη της League Phase του Europa League ρίχνεται απόψε (22:00) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κοντράρεται με τη Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη, για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο Χρήστος Κόντης προανήγγειλε αλλαγές, σε σχέση με την ενδεκάδα που παρατάχθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ εκτός πλάνων βρίσκεται ο τραυματίας Πελίστρι.
Το «Βάντκορφ» στη Βέρνη έχει πλαστικό χλοοτάπητα, κάτι που θα δυσκολέψει τους παίκτες του «τριφυλλιού», ενώ ο καιρός αναμένεται να είναι βροχερός.
Οι πιθανές ενδεκάδες:
Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Χατζάμ, Γιάνκο, Ζουκρού, Μπενίτο, Γκίγκοβιτς, Φερνάντες, Μοντέιρα, Μάλες, Φάσναχτ, Μπεντιά.
Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Σιώπης, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Μπακασέτας, Ντέσερς.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Stage του Europa League
- 25 Σεπτεμβρίου 2025 (22:00): Γιούνγκς Μπόις-Παναθηναϊκός
- 2 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Παναθηναϊκός-Γκόου Αχέντ Ιγκλς
- 23 Οκτωβρίου 2025 (19:45): Φέγενορντ-Παναθηναϊκός
- 6 Νοεμβρίου 2025 (19:45): Μάλμε-Παναθηναϊκός
- 27 Νοεμβρίου 2025 (22:00): Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς
- 11 Δεκεμβρίου 2025 (22:00): Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν
- 22 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός
- 29 Ιανουαρίου 2026 (22:00): Παναθηναϊκός-Ρόμα