Η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί στο Μονζουίκ την Παρί Σεν Ζερμέν την 1η Οκτωβρίου και… δίνει μάχη για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Καμπ Νου από το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 21/10.

Οι «μπλαουγκράνα» υπολόγιζαν ότι θα έμπαιναν στο ανακαινισμένο… σπίτι τους με την έναρξη της σεζόν, αυτό όμως δεν κατέστη εφικτό καθώς οι εργασίες συνεχίζονται. Η ολοκλήρωσή τους, πάντως, είναι πάρα πολύ κοντά και ο στόχος τους είναι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το νέο Καμπ Νου στα παιχνίδια του Champions League από φέτος και να μην περιμένουν την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της UEFA, η κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μία έδρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδι της και από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί την Παρί Σεν Ζερμέν στο Μονζουίκ, θα πρέπει να δώσει φέτος εκεί όλα τα παιχνίδια της στο Champions League.

Ο πρόεδρος Τζοάν Λαπόρτα όμως, ο οποίος είχε συζήτηση με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν στο περιθώριο της εκδήλωσης για τη Χρυσή Μπάλα, ελπίζει πως η UEFA θα κάνει τα… στραβά μάτια και θα επιτρέψει στους Καταλανούς να χρησιμοποιήσουν το Καμπ Νου από το επόμενο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι τους, το οποίο είναι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στις 21 Οκτωβρίου.

«Δεν ξέρω πού θα παίξουμε με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για τη La Liga. Χρειαζόμαστε την άδεια και το… μπαλάκι είναι στον δήμο, αλλά αν δεν την πάρουμε θα αποφασίσουμε αν θα παίξουμε στο Johan Cruyff ή στο Μονζουίκ. Όλα δείχνουν προς το Μονζουίκ, όπου θα παίξουμε και με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League. Θέλουμε να επιστρέψουμε στο Καμπ Νου όσο πιο σύντομα γίνεται. Η La Liga και η UEFA έχουν εγκρίνει το γήπεδο, περιμένουμε τον δήμο. Το Καμπ Νου είναι έτοιμο να φιλοξενήσει παιχνίδια και στο Champions League», ήταν τα λόγια του.