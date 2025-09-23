Ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι από το βράδυ της Δευτέρας ο νέος κάτοχος της Χρυσής Μπάλας.

Ο Γάλλος σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2024, αφήνοντας πίσω του τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα.

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασρούι, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα, κάνοντας λόγο για «ηθική βλάβη».

«Η επόμενη χρονιά είναι δική μας. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο… Δεν θα πω ληστεία, αλλά ηθική βλάβη σε έναν άνθρωπο. Νομίζω ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Όχι επειδή είναι γιος μου, αλλά επειδή είναι όντως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.