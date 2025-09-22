Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν κόντρα στο Ερυθρό Αστέρα (86-83) στο Ηράκλειο και πλέον στρέφει την προσοχή του στο Σούπερ Καπ, αλλά και στην απόκτηση ενός βασικού γκαρντ, μετά και τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo» αναφέρει ότι η short list του Ολυμπιακού και του Γιώργου Μπαρτζώκα περιλαμβάνει τρεις παίκτες.

Η ισπανική ιστοσελίδα τονίζει ότι ο πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος έχει ως προτεραιότητα το NBA και θέλει να παραμείνει εκεί.

Ο δεύτερος παίκτης που είναι στη λίστα είναι ο Νταλάνο Μπάντον, ο οποίος την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, έχοντας 8,3 πόντους κατά μέσο όρο.

Τέλος, στην ίδια λίστα βρίσκεται και το όνομα του Κίον Τζόνσον, που πέρσι αγωνίστηκε στους Μπρούκλιν Νετς με 10,3 πόντους μέσο όρο.

Είναι 23 ετών (1.96 μ.), ήταν Νο. 21 στο ντραφτ του 2021 και στο παρελθόν είχε αγωνιστεί επίσης σε Λος Άντζελες Κλίπερς και Πόρτλαντ Μπλέιζερς. Συνολικά στον μαγικό κόσμο του NBA έχει 161 ματς, έχοντας μέσο όρο 8.2 πόντους, 1.9 ασίστ και 2.7 ριμπάουντ σε 19.2 λεπτά συμμετοχής.