Σοκ προκάλεσε στις ΗΠΑ ένα βίντεο από αγώνα λυκειακού αμερικανικού ποδοσφαίρου στο Μίσιγκαν, όπου ένας 15χρονος αθλητής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη μετά από βίαιο χτύπημα αντιπάλου διπλάσιου μεγέθους.

High school football player’s spine fractures after player double his size pancakes him https://t.co/Ym0zUjDOfE pic.twitter.com/MeGbcVgE6Q — New York Post (@nypost) September 22, 2025

Όπως αναφέρει η New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε σε παιχνίδι ομάδων νέων λυκείου ανάμεσα στα σχολεία Lakeshore και Kalamazoo Central. Ο νεαρός Κόλτον, παίκτης της Kalamazoo Central, είχε ήδη πέσει στο έδαφος όταν ο αντίπαλός του σηκώθηκε και έριξε με ορμή όλο το βάρος του σώματός του πάνω στον έφηβο, «πλακώνοντάς» τον, όπως φαίνεται στο βίντεο.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν δύο κατάγματα στη σπονδυλική του στήλη. Οι γιατροί του χορήγησαν μυοχαλαρωτικά και του συνέστησαν αποχή από κάθε αθλητική δραστηριότητα για την υπόλοιπη σεζόν. Ακόμη παραμένει αβέβαιο αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στο μέλλον.

Η μητέρα του, Κόρτνεϊ Μιμς, που βρισκόταν στις κερκίδες, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι ο τραυματίας ήταν ο γιος της: «Μόλις το κατάλαβα, δεν μπορούσα να μείνω στη θέση μου. Έτρεξα στο γήπεδο. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο σοκ και αναστάτωση για το παιδί μου».

Το περιστατικό διερευνάται από τις δύο σχολικές διοικήσεις και την Αθλητική Ένωση Λυκείων του Μίσιγκαν, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα υπάρξουν κυρώσεις για τον παίκτη που προκάλεσε τον τραυματισμό.

Στον αγώνα των κύριων ομάδων των δύο σχολείων την επόμενη ημέρα, η Kalamazoo επικράτησε με 26-7, αφιερώνοντας τη νίκη στον Κόλτον.

Το ατύχημα αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ασφάλεια στο λυκειακό αμερικανικό ποδόσφαιρο, καθώς τη φετινή σεζόν έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών. Στην Αλαμπάμα, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του μετά από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ στο Λος Άντζελες ένας 16χρονος πέθανε από εγκεφαλική κάκωση έπειτα από σύγκρουση στον αγώνα.