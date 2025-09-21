Ο ΠΑΟΚ ήθελε μόνο νίκη κόντρα στη Μπούρσασπορ για να συνεχίσει την προσπάθειά του για πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League, τελικά όμως ηττήθηκε με 92-73 και αποκλείστηκε.

Το γεγονός ότι το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου ήταν… 30-9 υπέρ των Τούρκων τα λέει όλα για την απόδοση της ελληνικής ομάδας. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν προβλήματα σε όλους τους τομείς και η κατάσταση δεν βελτιώθηκε στη συνέχεια.

Ο ΠΑΟΚ ήταν πίσω με 54-26 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και άπαντες είχαν αντιληφθεί ότι δεν θα μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση. Η εικόνα του παιχνιδιού, άλλωστε, παρέμεινε ίδια και στο τρίτο δεκάλεπτο, στο τέλος του οποίου η Μπούρσασπορ ήταν μπροστά με 74-46.

Στην τελευταία περίοδο, πάντως, οι Τούρκοι έριξαν στροφές και ο «δικέφαλος του βορρά» κατάφερε να μαζέψει κάπως τη διαφορά, όπως δείχνει και το τελικό 92-73. Η Μπούρσασπορ, πλέον, θα αντιμετωπίσει την Αντβέρπ στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα μπει στους ομίλους του BCL ενώ ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 30-9, 54-26, 74-46, 92-73