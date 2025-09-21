Ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε στις υποχρεώσεις του στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς στις 21:00 (COSMOTE SPORT 1 HD) φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι», αφήνοντας πίσω τους την πρεμιέρα του Champions League, έχουν από την Πέμπτη επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μάχη με τον αιώνιο αντίπαλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μιλήσει εκτενώς στους παίκτες του, επισημαίνοντας τόσο τη σημασία του αγώνα όσο και τις δυσκολίες που θα συναντήσουν. Ο Βάσκος τεχνικός δεν ξεχνά την τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Λεωφόρο, στο φινάλε των playoffs της περιόδου 2023/24, όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 και ο Ολυμπιακός χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Παρά την αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό, ο Μεντιλίμπαρ δεν σκοπεύει να διαφοροποιήσει ιδιαίτερα το πλάνο του. Στόχος του είναι η ένταση, το άμεσο παιχνίδι και η πίεση στις δεύτερες μπάλες, όπως συνηθίζει. Ωστόσο, προανήγγειλε ότι θα δώσει φανέλα βασικού σε νέα πρόσωπα.

Σε σχέση με το ματς με την Πάφο, αναμένονται αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια επιστρέφει ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ μπροστά του θα βρεθούν οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια, με τον Ροντινέι να μένει εκτός αποστολής. Υποψηφιότητα για βασικός στο κέντρο της άμυνας βάζει και ο Ζουλιάν Μπιανκόν.

Στη μεσαία γραμμή ο Χρήστος Μουζακίτης, που έκανε αισθητή την παρουσία του ερχόμενος από τον πάγκο απέναντι στους Κύπριους, φαίνεται πως θα ξεκινήσει δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία, αφήνοντας τον Σαντιάγκο Έσε στον πάγκο για πρώτη φορά φέτος. Στην επίθεση οι Τσικίνιο και Αγιούμπ Ελ Κααμπί διατηρούν τη θέση τους στο αρχικό σχήμα, ενώ στα άκρα ο Ντάνιελ Ποντένσε δύσκολα θα ξεκινήσει, καθώς υπερέβαλε εαυτόν στο προηγούμενο ματς.

Τη θέση του στο αριστερό άκρο διεκδικεί ο Ρεμί Καμπελά, ενώ για το δεξί φτερό υπολογίζονται οι Πνευμονίδης και Στρεφέτσας. Ο Ολυμπιακός κατεβαίνει με αλλαγές αλλά και αποφασισμένος να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει προβάδισμα στη μάχη του τίτλου.