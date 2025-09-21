Το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο δεσπόζει στο σημερινό κυρίως «πιάτο» της 4ης αγωνιστικής της Super League, με τους «πράσινους» να ψάχνουν αντίδραση σε μια κρίσιμη καμπή και τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν σε νέο μεγάλο βήμα κορυφής.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, η Λάρισα φιλοξενεί την ΑΕΚ με στόχο να φανεί ανταγωνιστική απέναντι στην «Ένωση», ενώ ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μια αναμέτρηση ομάδων με θετικά δείγματα γραφής στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά:



ΛΑΡΙΣΑ – ΑΕΚ

17:30 – COSMOTE SPORT 1 HD

Η Λάρισα αν και έχανε 2-0 στο ημίχρονο, έβγαλε αντίδραση και πήρε σημαντική ισοπαλία στην Τρίπολη, έχοντας πλέον δύο βαθμούς στο πρωτάθλημα, παίρνοντας πόντους και στη ψυχολογία. Μεσοβδόμαδα δεν κατάφερε να κερδίσει εκτός έδρας την Μαρκό, με την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία στις δύο διοργανώσεις και θέλει απέναντι στην ΑΕΚ να είναι όσο περισσότερο ανταγωνιστική μπορεί και να φέρει σε δύσκολη θέση την αντίπαλο της. Ο Πετράκης έκανε αλλαγές στο ματς Κυπέλλου, από προβλήματα προέρχονται οι αμυντικοί Δεληγιαννίδης, Φεριγκρά, Κοσσονού.

Η ΑΕΚ πέρασε από την Λιβαδειά στο πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι και ουσιαστικά σε ένα σημαντικό τεστ. Με τη γνωστή συνταγή που ακολουθεί από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία ο Νίκολιτς. Έχει κρατήσει το μηδέν στην άμυνα και έχει αποδειχθεί ότι και ένα γκολ είναι αρκετό για να πάρει το τρίποντο. Με την ίδια συνταγή πάει και στη Λάρισα, με τον Σέρβο προπονητή να ξεκουράζει αρκετούς παίκτες μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο. Από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΦΗ

18:00 – Novasports Prime

Μπορεί ο Λεβαδειακός να μην κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα και από την ΑΕΚ μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει δείξει από την αρχή ότι θα είναι πολύ καλός και φέτος και μεσοβδόμαδα έκανε την έκπληξη στο Κύπελλο με τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ με σκορ 4-1. Ο Παπαδόπουλος έκανε και αλλαγές και βλέπει ότι πολλοί παίκτες πλέον ανταποκρίνονται σ’ αυτό που θέλει. Ο Λεβαδειακός πάει με αυτοπεποίθηση για νέα νίκη με τον ΟΦΗ, φρεσκάροντας την ενδεκάδα.

Ο ΟΦΗ δεν απέφυγε την ήττα, πρώτη του στο πρωτάθλημα, στο ματς που τυπικά έδωσε ως γηπεδούχος με τον ΠΑΟΚ (στην Λεωφόρο). Μεσοβδόμαδα δεν είχε πρόβλημα να κερδίσει στο Κύπελλο την Καβάλα και ετοιμάζεται για ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, όπως είναι αυτό με τον Λεβαδειακό. Η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη ένα «διπλό» (με τον Πανσερραϊκό) και πάει για το αποτέλεσμα και στην Λιβαδειά. Ο Ράσταβατς έκανε αλλαγές στο Κύπελλο και έδωσε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, τον Βούκοτιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:00 – COSMOTE SPORT 1 HD

Η ήττα από την Κηφισιά άφησε πολύ πίσω τον Παναθηναϊκό και προκάλεσε ραγδαίες εξελίξεις, με τον Βιτόρια να αποτελεί παρελθόν. Οι «πράσινοι» με πολλές αλλαγές κέρδισαν την Καλλιθέα στο Κύπελλο και πάνε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με υπηρεσιακό προπονητή τον Κόντη και πίεση για αποτέλεσμα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η ποινή της μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών και έγινε προσφυγή για να γίνει το ντέρμπι με κόσμο και όχι σε άδειο γήπεδο. Από πρόβλημα προέρχονται ο εξτρέμ Πελίστρι κι ο φορ Γερεμέγεφ.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κερδίσει την Πάφο στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ, με την ισοπαλία να δυσκολεύει πολύ την προσπάθειας του από το ξεκίνημα, αλλά στο πρωτάθλημα έχει το απόλυτο και πάει στη Λεωφόρο με στόχο μία νίκη που θα του επιτρέψει να ξεφύγει κι άλλο από τον αντίπαλο του. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν σκοράρει ακόμη στο πρώτο ημίχρονο αγώνα τους, αναμένονται αλλαγές, ενώ εκτός θα είναι πάλι ο φορ Γιάρεμτσουκ και είναι πιθανό να μείνει εκτός και ο εξτρέμ Μάρτις.