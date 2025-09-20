Ο ΠΑΟΚ έχασε τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, λίγες μέρες μετά την ήττα με 4-1 στη Λιβαδειά για το κύπελλο, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για ατυχία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήθελε τη νίκη τόσο για να συνεχίσει χωρίς απώλειες στη Stoiximan Super League όσο και για να αφήσει πίσω του τη συντριβή από τον Λεβαδειακό στο κύπελλο, τελικά όμως γκέλαρε και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς του.

Ο προπονητής του, πάντως, θεωρεί πως η ομάδα έπαιξε καλά και το μόνο που έλειψε ήταν το γκολ. Αυτή, άλλωστε, ήταν η απάντησή του και στην πρώτη ερώτηση που δέχθηκε αμέσως μετά τη λήξη και η οποία ήταν τι πήγε λάθος για τον ΠΑΟΚ.

«Το γεγονός ότι δεν σκοράραμε, είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω τι περιμένατε ως απάντηση, αλλά αυτό είναι», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε: «Ο αντίπαλος αγωνιζόταν με 9-10 παίκτες στα τελευταία 16 μέτρα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις όταν έχεις αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά εγώ θεωρώ ότι δημιουργήσαμε στο σημερινό παιχνίδι. Ακόμη και παίζοντας κάθετα. Αν το σκορ ήταν σήμερα στο 3-0, κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα.

Δημιουργήσαμε ευκαιρίες παίζοντας κάθετα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες πηγαίνοντας στο πλάι, φέρνοντας την μπάλα μέσα στην περιοχή, σουτάροντας, έχοντας δοκάρι, χάνοντας ευκαιρία από τα δύο μέτρα με κενή εστία. Δεν ξέρω τι να σας πω δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που μας έλειψε ήταν η μπάλα να μπει στα δίχτυα».