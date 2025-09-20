Ο ΠΑΟΚ ήθελε να κάνει το 4×4 στο πρωτάθλημα για να αφήσει πίσω του τη συντριβή με 4-1 από τον Λεβαδειακό στο κύπελλο, τελικά όμως έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα, χάνοντας τους πρώτους του βαθμούς.

Η 4άρα στη Λιβαδειά πριν λίγα 24ωρα είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεση προς την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει νωρίς και συγκεκριμένα στο 16′ την πρώτη αλλαγή, βγάζοντας τον τραυματία Πέλκα για να βάλει τον Κωνσταντέλια. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν συνεχώς τη μπάλα στα πόδια τους, με την κατοχή να είναι 80%-20% υπέρ τους, μάλλον δεν ήξεραν, όμως, τι να κάνουν με αυτή.

Έτσι, οι Αγρινιώτες που ήταν σχεδόν πάντα σε θέση άμυνας, έβλεπαν τον χρόνο να κυλάει χωρίς να νιώθουν κάποια πραγματική απειλή. Οι γηπεδούχοι είχαν πέντε σουτ στο πρώτο ημίχρονο αλλά κανένα εξ αυτών δεν ήταν επικίνδυνο, με αποτέλεσμα το 0-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να μοιάζει απολύτως φυσιολογικό.

Στο δεύτερο, πάντως, οι Θεσσαλονικείς μπήκαν καλύτερα και είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες μέσα σε λίγα λεπτά για να σκοράρουν. Ο Γιακουμάκης όμως, στο 54′, μπήκε στην πορεία της μπάλας μετά την κεφαλιά του Μεϊτέ για να πιστωθεί το γκολ και τελικά… απομάκρυνε ενώ στο 56′ με προβολή έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων μετά το πάρε-βάλε του Οζντόεφ.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πίεζε για το γκολ αλλά άφηνε και κενούς χώρους πίσω και στο 65′ λίγο έλειψε να το εκμεταλλευτεί ο Παναιτωλικός καθώς έφυγε στην αντεπίθεση και ο Μίχαλακ σέντραρε ωραία στο δεύτερο δοκάρι για τον Ενκολόλο που δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά, με κεφαλιά, τον Παβλένκα.

Ο Λουτσέσκου έκανε αλλαγές προσπαθώντας να βρει τη λύση για την ομάδα του, οι Αγρινιώτες πίστεψαν ότι προηγήθηκαν στο 75′ με το γκολ του Άλεξιτς αλλά από το VAR κάλεσαν τον Σιδηρόπουλο και το γκολ δεν μέτρησε επειδή η φάση γύρισε πίσω για φάουλ και στο 82′ η ομάδα του Γιάννη Πετράκη έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γκαρθία για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε ως το τέλος με στόχο το γκολ που θα του έδινε τη νίκη, δεν το πέτυχε ποτέ όμως και ήρθε η πρώτη γκέλα στο φετινό πρωτάθλημα με το 0-0.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς (72’ Ντεσπόντοφ), Πέλκας (16’ Κωνσταντέλιας), Τάισον, Γιακουμάκης (86’ Τσάλοφ).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος (80’ Στάγιτς), Σιέλης, Ουνάι, Μανρίκ, Κόγιτς (57’ Μπουχαλάκης), Κοντούρης (80’ Νικολάου), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μπελεβώνης (57’ Ενκολόλο), Αγκίρε (72’ Άλεξιτς).