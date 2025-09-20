Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (21/9) τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ροντινέι, Ζέλσον Μαρτίνς και Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρχίσει το φετινό πρωτάθλημα με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές και είναι ήδη στο +8 από τους «πράσινους», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Στόχος των νταμπλούχων, επομένως, είναι το 4×4 για να συνεχίσουν χωρίς απώλειες και παράλληλα να βγάλουν από νωρίς νοκ άουτ τον αιώνιο αντίπαλό τους.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από το 0-0 με την Πάφο για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ολοκλήρωσε το Σάββατο (20/9) την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Λεωφόρου, με τον Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή μετά το τέλος της προπόνησης.

Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Ροντινέι καθώς δεν είναι στο 100%, μετά τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Κύπριους, ενώ εκτός έμειναν και οι τραυματίες Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.