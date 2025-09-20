Ο Αλπερέν Σενγκούν επισκέφθηκε ελληνικό εστιατόριο στη Μαρμαρίδα μετά το τέλος του EuroBasket 2025 και ο ιδιοκτήτης του, Γιάννης Μάγκος, μίλησε για όσα έγιναν.

Ο διεθνής Τούρκος μπασκετμπολίστας ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του EuroBasket 2025 και μπήκε στο στόχαστρο των Ελλήνων φιλάθλων λόγω της κόντρας που άνοιξε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον ημιτελικό.

Μια κόντρα που έληξε γρήγορα μετά την πρωτοβουλία του Greek Freak, με τον Σενγκούν να επισκέπτεται με την οικογένειά του ελληνικό εστιατόριο μετά την επιστροφή του στην Τουρκία. Εκεί, όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ο ιδιοκτήτης Γιάννης Μάγκος… του έσπασε και πιάτο στο κεφάλι και μίλησε τώρα για όσα έγιναν.

«Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα «τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε», είπε αρχικά ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου και συνέχισε.

«Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα… και έγινε η βάφτιση».

Όσο για το πιάτο που έσπασε στο κεφάλι του Σενγκούν, είπε: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, δεν έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».