Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο της που ήταν η κατάκτηση μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου καθώς στον τελικό του ακοντισμού πήρε την 5η θέση και τα έβαλε με τον εαυτό της.

Η 23η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήθελε να ανέβει στο βάθρο στον πρώτο της τελικό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, τελικά όμως κατετάγη 5η, έχοντας καλύτερη βολή στα 62,72μ.

Επίδοση και θέση που δεν της αρέσουν, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις που έκανε στη συνέχεια.

«Μπορώ να πω πως δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει έτσι από τα χέρια μου, ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω, δεν πτοούμαι, θα δουλέψω όσο πιο περισσότερο μπορώ για το επόμενο παγκόσμιο και θα το κερδίσω», είπε αρχικά η Τζένγκο και συνέχισε.

«Μπήκα με καρδιά, έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη, στην πρώτη βολή ήμουν χάλια, είμαι θυμωμένη, τις άλλες χρονιές δεν ήμουν καν στον τελικό, ευχαριστώ τον Θεό που κατάφερα να μπω, που τελείωσα μια σεζόν υγιής».