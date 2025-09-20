Η Ελίνα Τζένγκο πήγε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου έχοντας ως στόχο να κατακτήσει μετάλλιο στον ακοντισμό, τελικά όμως κατέλαβε την 5η θέση με βολή στα 62,72μ.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν σε εξαιρετική κατάσταση καθώς πλησίαζε η ώρα της αναχώρησης για Τόκιο, όπως είχε δείξει και στο Diamond League. Λογικό ήταν, επομένως, το να στοχεύει στην κατάκτηση μεταλλίου αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Η Τζένγκο δεν ήταν καλή στον προκριματικό καθώς πήρε από την 11η θέση την πρόκριση για τον τελικό, όπου η απόδοσή της ήταν καλύτερη. Όχι τόσο καλή, όμως, ώστε να ανέβει στο βάθρο. Και η 5η θέση, όμως, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μόνο… λίγη δεν είναι.

Η πρώτη βολή της Ελίνας ήταν στα 62,72μ. και τελικά ήταν και η καλύτερή της καθώς οι επόμενες προσπάθειες ήταν πιο χαμηλές: 61,45 στη 2η, 58,38 στην 3η, 60,28 η 4η, άκυρη η 5η, 60,12η η τελευταία.

Έτσι, έμεινε στην 5η θέση, με τη Γουλέτσι Ανγκούλο από το Εκουαδόρ να παίρνει το χρυσό μετάλλιο με 65,12μ., η Ανέτε Σιέτινα από τη Λετονία το ασημένιο με 64,64μ. και η Μακένζι Λιτλ από την Αυστραλία το χάλκινο με 63,58μ.

Η τελική κατάταξη στον ακοντισμό

Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 65.12μ.

Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 64,64μ.

Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 63,58μ.

Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 63.06μ.

Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 62,72μ.

Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 62,32μ.

Τόρι Μούρμπι (Νέα Ζηλανδία) 61.53μμ

Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 61.29μ.

Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 59,56μ.

Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) 59.52μ.

Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 59,14μ.

Μαργκολέτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 57,80μ.