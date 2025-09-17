Με τον Μορόν να ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι στο 92ο λεπτό ο Άρης νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τον Παναιτωλικό για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Με τους δύο προπονητές να κάνουν αλλαγές στις αρχικές 11άδες και τη ζέστη να είναι έντονη, το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό. Και αφού δεν είχε καλό ρυθμό, δεν είχε και καλές φάσεις. Μόνο σε μία περίπτωση, στο 2ο λεπτό, με το σουτ του Βοριαζίδη εντός περιοχής που κόντραρε στα σώματα, φάνηκαν οι φιλοξενούμενοι στο πρώτο ημίχρονο ενώ οι γηπεδούχοι… ποτέ.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου, στο 49′, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είχε ευκαιρία με τον Μορόν που βρέθηκε σε θέση για γκολ αλλά δεν το έκανε, με τους Αγρινιώτες, από την άλλη πλευρά, να προσπαθούν αλλά να μην καταφέρνουν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι.

Ο Άρης παρέμενε καλύτερος και είχε νέα ευκαιρία στο 71′ με τον Βοριαζίδη που ήταν άστοχος από πολύ καλή θέση, στο 73′ όμως είχε μεγάλη φάση ο Παναιτωλικός με την άστοχη κεφαλιά του Ενκολόλο μετά την αποτυχημένο έξοδο του Αθανασιάδη. Και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα έμενε το 0-0, ήρθε στο 88′ η απόφαση του διαιτητή Τσιμεντερίδη για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Μορόν.

Πέναλτι που επιβεβαιώθηκε μέσω του VAR, με τον Ισπανό να εκτελεί στο 92′ και να δίνει τη νίκη στην ομάδα του με 1-0.

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς (69’ Κόγιτς), Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Ματσάν, Ενκολόλο (77’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Μορουτσάν (46’ Μορόν), Βοριαζίδης, Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Σίστο.