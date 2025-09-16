Σε κατάσταση σοκ είναι ο Ερυθρός Αστέρας και γενικά το ποδόσφαιρο της Σερβίας καθώς ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον Πανιώνιο, πέθανε σε ηλικία 41 ετών ενώ έπαιρνε μέρος σε αγώνα παλαιμάχων.

Ο πρώην αρχηγός του Ερυθρού Αστέρα αγωνιζόταν στο φιλικό των παλαίμαχων με αυτούς της Παντίσκα Σκέλα, όταν κατέρρευσε καθώς ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα φάουλ. Αμέσως μπήκε στο ασθενοφόρο για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες αλλά τελικά, έπειτα από… μάχη 1,5 ώρας, επήλθε το μοιραίο.

Τον θάνατο του Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από την Ελλάδα φορώντας τη φανέλα του Πανιωνίου, επιβεβαίωσε ο Ερυθρός Αστέρας με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Με μεγάλη μας λύπη ενημερώνουμε τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα ότι ο πρώην μέσος και αρχηγός, Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, μας άφησε πρόωρα σε ηλικία 41 ετών.

Ο Ντέγιαν αγάπησε το ποδόσφαιρο και περισσότερο απ’ όλα τον Ερυθρό Αστέρα. Θα καταγραφεί ότι ήταν μέσα στο γήπεδο όπου σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του μεγάλου αστέρα, μαχητή και δεξιοτέχνη του ποδοσφαίρου.

Κατά τις δύο θητείες του με την ερυθρόλευκη φανέλα, αγωνίστηκε συνολικά σε 321 αγώνες και πέτυχε 40 γκολ. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα. Ντέκι, σε ευχαριστούμε για κάθε σουτ, κάθε σέντρα, κάθε κερδισμένη μονομαχία, κάθε κλεμμένη μπάλα, για τα γκολ, τους τίτλους, τα νταμπλ…

Ο σύλλογός μας εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Μιλοβάνοβιτς».