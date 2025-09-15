Ο Κώστας Καραπαπάς φιλοξενήθηκε στο «Action 24» και μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας του Ολυμπιακού, σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Για τα πλάνα για το Καραϊσκάκη:

«Αρχικά νομίζω ότι το νήμα ξεκινά πιο νωρίς. Από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης βλέπει από πέρυσι το Καραϊσκάκη, από τον Γενάρη συγκεκριμένα, να έχει συνεχόμενα sold out. Δεν ξέρω πόσοι το έχουν προσέξει, αλλά από τον Γενάρη ο Ολυμπιακός κάνει διαρκώς sold out στην έδρα του. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα ποτέ. Γι’ αυτό έπαιξαν πολλά ρόλο. Έπαιξε ρόλο το Ευρωπαϊκό, κατά τη γνώμη μου ότι μπολιάσαμε την ομάδα με νέα παιδιά και επανήλθε το ολυμπιακό dna. Ο κόσμος το νιώθει αυτό. Αισθάνεσαι στο γήπεδο ότι είναι ένα. Ήρθαν επιτυχίες, νίκες στα ντέρμπι. Δεν θα μπορούσα να σχεδιάσω καλύτερα τη χρονιά των 100 ετών. Θα έβγαζα τη Μπόντο Γκλιμτ και τη μοκέτα της και θα ήταν μια χρονιά τέλεια. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αισθάνεται ότι είναι ο ηγέτης του συλλόγου. Δεν το λέμε εμείς για να τον καλοπιάσουμε όπως νομίζουν πολλοί. Σκέφτεται λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει μεγαλύτερο γήπεδο. Σκέφτεται ότι ανεβαίνει σε όλα τα επίπεδα και ήρθε η ώρα να έχει ένα μεγαλύτερο γήπεδο.

Η δουλειά που έχει γίνει σε σχέση με αυτό που έχει βγει προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση. Το πρότζεκτ αυτό δουλεύεται πάνω από δύο χρόνια. Βλέποντας τι γίνεται γύρω μας, δεν θέλουμε κανέναν να μας βοηθήσει. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Όμως δεν θέλουμε και να μας σταματήσει κανείς. Είναι σαφές αυτό που λέω. Δεν ζητάμε ούτε 140 εκατ. ευρώ που έφτιαξαν δωρεάν γήπεδο στον Βοτανικό σε κάποια ομάδα. Ούτε τα 40 εκατ. της Περιφέρειας που πήρε το OPAP Arena, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι το δεύτερο αγαπημένο μου γήπεδο. Εμείς θέλουμε να μη βρεθεί κανείς να βάλει εμπόδια. Δε νομίζω να το κάνει κανένας. Όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν νέα και καλά γήπεδα. Αλλιώς δεν γίνεται να ανταγωνιστείς στην Ευρώπη. Βλέποντας την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τουρκία, τι γήπεδα έχουν… Λες δεν μπορεί. Ζηλεύεις. Η Πολιτεία έχει βοηθήσει αλλού κι αλλού. Ο Ολυμπιακός ήταν άστεγος τόσα χρόνια. Αυτά που έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός 100 χρόνια, άλλη ομάδα δεν τα έχει προσφέρει. Έπαιζε στο Παπαστράτειο σε ελενίτ. Έσταζε από πάνω και μέσα ήταν Πρωταθλητές Ευρώπης. Εχουν πάρει τα κορίτσια του πόλο δύο Champions League και τη χρονιά που πήραν το Champions League, πήγαιναν για προπόνηση κι έσταζε από πάνω. Και πήγαινες στην Κροατία, στην Ουγγαρία και στην Ιταλία στα κολυμβητήρια και ντρεπόσουν. Αυτή είναι η αλήθεια.

Φέτος ο Ολυμπιακός έχει επτά ομάδες στο Champions League. Πόσα γήπεδα έχει; Ένα Μελίνα Μερκούρη που δεν είναι δικό μας και το φτιάξαμε εμείς. Έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά. Το Καραϊσκάκη που το πληρώνουμε εμείς και το έχουμε φτιάξει όλο, από την αρχή σχεδόν, όπως και το Ρέντη. Το μπάσκετ δεν έχει. Τώρα έγινε η ιστορία με το ΣΕΦ. Δεν έχουμε ένα κλειστό να παίζει η ομάδα του χάντμπολ. Παίζαμε μια στην Ηλιούπολη, μια εδώ, μια εκεί. Και έχουμε επτά ομάδες στο Champions League. Σε μια 15ετία που έχει αλλάξει ο αθλητισμός από τον Ολυμπιακό».

Για το αν υπάρχει χρονικός ορίζοντας για τα έργα στο Καραϊσκάκη:

«Αυτό είναι το όνειρο κάθε Ολυμπιακού, να γίνει μια Ολυμπιακή Πολιτεία. Να είναι όλα μας τα γήπεδα δίπλα και κοντά. Δεν είναι μακρινό. Το ευχάριστο στην περίπτωση του ποδοσφαιρικού τουλάχιστον Ολυμπιακού και του Ερασιτέχνη είναι ότι έχει τον κ. Μαρινάκη. Δεν θα χρειαστεί κανέναν. Παρότι στο θέμα του κολυμβητηρίου και η Περιφέρεια είναι κοντά. Και ο Δήμος φαντάζομαι είναι κοντά. Όλοι θα χαρούμε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω χρονικό ορίζοντα, αλλά δεν μιλάμε για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μιλάμε για πολύ πιο κοντά».

Για το Μουσείο:

«Έχω πάει σε όλες τις φάσεις του. Από τότε που ήταν τούβλα. Ήταν εντολή του κ. Μαρινάκη. Είπε “φτιάξτε αυτό, δεν με ενδιαφέρει το κόστος”. Ούτε σε προγράμματα μπήκαμε, ούτε επιδοτήσεις πήραμε από υπουργεία. Είναι καθαρό κόστος Βαγγέλη Μαρινάκη για την ιστορία του Ολυμπιακού. Είπε “θέλω να φτιαχτεί μια κιβωτός για τον Ολυμπιακό. Να είναι τοπόσημο για τον Πειραιά. Να περνούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από εκεί, μαζί με τα άλλα σημεία από τα οποία περνάνε. Έγινε. Μια ομάδα ανθρώπων κυρίως με τη Βερούσκα Γεωργαντή μπροστά, την υπεύθυνη του μάρκετινγκ και όχι μόνο. Είναι υπεύθυνη για όλα τα όμορφα που γίνονται. Τα social media του Ολυμπιακού, οι εορτασμοί των 100 χρόνων. Τα drone. Αν αγαπάς και θέλεις το καλύτερο δυνατό, σκίζεσαι. Ωραίο είναι να λέει κανείς πόσο ωραίο είναι το μουσείο και να συγκινείται, αλλά δεν μας έχει δει κανείς εκεί 04:00 το πρωί. Να λέμε στον εργάτη “πώς το πιάνεις αυτό; Ξέρεις τι είναι αυτό; Είναι τα παπούτσια του Σιδέρη. Πήγαινέ τα λίγο πιο εκεί να μην πέσει επάνω τους η σκόνη”. Θέλει μια φροντίδα.

Το 2011 που πήγα στον Ολυμπιακό, είπα στον Πρόεδρο ότι δεν έχουμε όλα τα τρόπαια. Τα ιερά του δισκπότηρα, την ιστορία του. Μου είπε “βρες τα με κάθε κόστος”. Ξέρετε ότι έχω τρέξει σε ορφανοτροφεία για να πάρω Πρωτάθλημα του Ολυμπικού; Ξέρετε ότι έχω βρει το Πρωτάθλημα άλλης ομάδας; Το ίδιο το Κύπελλο του Πρωταθλήματος. Κι όταν πήρα τηλέφωνο την τότε διοίκηση και τους είπα ότι βρήκα το Κύπελλο, μου είπαν: “Στείλτο με currier”. Το έχω ακόμα. Επειδή λένε ότι δεν σέβομαι εγώ του αντιπάλους. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει αίμα, έχει θυσία. Τώρα εμείς τα έχουμε όλα. Έκανα δύο χρόνια τον εξερευνητή. Πώς αισθάνομαι λοιπόν τώρα που βλέπω αυτό το πράγμα στο Μουσείο; Δεν θα αισθάνομαι συγκίνηση; Σας είπα όμως πώς ξεκινά η Ιστορία. Βαγγέλης Μαρινάκης: Θα φτιάξετε το καλύτερο Μουσείο. Αυτό έγινε στη Βαρκελώνη. Φτιάχτηκε κομμάτι κομμάτι και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. 3 εκατ. ευρώ είναι μόνο τα video wall. Μόνο οι πίνακες και τα διαδραστικά. Θα μπορούσαμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και δεν το κάναμε. Είναι για όλους τους Ολυμπιακούς. Φάγαμε 2 μήνες με τους ανθρώπους της Media Pro. Εγώ ήρθα να σου πω τι είναι ο Ολυμπιακός. Θέλαμε αυτός που θα μπει στο Μουσείο να θυμάται τον πατέρα του. Τον φίλο του που χάθηκε. Είναι η Κιβωτός μας. Το ξέρετε ότι την επόμενη μέρα των εορτασμών των 100 χρόνων με πήραν από τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου και μου είπαν ποια εταιρεία το έκανε αυτό; Του είπα το έκανε η Βερούσκα Γεωργαντή, ο Κώστας Καραπαπάς με εντολή του Μαρινάκη και ένα μήνα οι οπαδοί μας που τους λένε εγκληματίες. Που πήγαιναν κάθε μέρα και μέτραγαν βήμα βήμα πού θα μπει το καθετί. Γιατί αγαπάνε την ομάδα τους. Γι’ αυτό βγήκε αυτό το υπερθέαμα σε όλη την Αθήνα».

Για το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει πολλά χρόνια τους ίδιους συνεργάτες:

«Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό όλων είναι ότι δεν μπορεί να συγκριθεί κανείς μαζί του στη δουλειά. Ο τρόπος που δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να συγκριθεί. Δεν μπορείς να τον φτάσεις σε ώρες δουλειάς. Ωραίο είναι να είναι ο Πρόεδρος οπαδός του Ολυμπιακού, αλλά δεν αρκεί να είσαι οπαδός. Πρέπει να έχεις γνώση, ικανότητα, αντίληψη, όραμα, ικανότητα. Πρέπει δηλαδή να αποκλείεσαι στο Europa και να σκας που δεν το πήρες».