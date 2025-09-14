Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν επιλέχθηκαν στην καλύτερη 5άδα του EuroBasket 2025 αλλά απέφυγαν να δώσουν τα χέρια, με το κλίμα να μην είναι καλό ανάμεσά τους.

Μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό, ο Σενγκούν είχε πει πως ο Greek Freak δεν είναι και τόσο καλός πασέρ, με τον Αντετοκούνμπο να σχολιάζει τη δήλωση του Τούρκου, λέγοντας τα εξής…

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Η συνέχεια, λοιπόν, δόθηκε όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα των παικτών που επιλέχθηκαν στην καλύτερη 5άδα του EuroBasket 2025, με τον Σενγκούν να δίνει το χέρι στον Σρέντερ αλλά όχι και στον Αντετοκούνμπο, ο οποίος επίσης δεν έκανε καμία κίνηση προς την πλευρά του Τούρκου.